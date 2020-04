Hausse des cas communautaires: Macky Sall maintient les horaires du couvre-feu, mais...

Le Président de la République ne compte pas changer de sitôt les horaires du couvre-feu. Ce, malgré l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire.Lors du Conseil des ministres, ce jeudi 23 avril, en visioconférence, Macky Sall a "indiqué le maintien des horaires du couvre-feu". Il a, poursuit-on dans le communiqué reçu, en outre, exhorté le gouvernement à œuvrer pour la confection locale de masques homologués et la généralisation de leur port par les populations.Toujours dans sa communication, le Chef de l’Etat a demandé le renforcement significatif de la vigilance, des dispositifs de prévention et d’alerte, face à la transmission communautaire du Covid-19.Tout en insistant "auprès du ministre de la Santé et des autres membres du gouvernement, sur l’impératif de prendre des mesures appropriées pour freiner la transmission communautaire sur le territoire national". A cet effet, Macky Sall a insisté sur "l’urgence de bâtir une communication et une sensibilisation adaptées en direction des populations"."Le Président de la République a, également demandé aux ministres concernés de veiller à l’application stricte de nouvelles mesures préventives, au niveau des marchés, des transports, espaces de commerce et autres lieux recevant du public", ajoute-t-on dans le document.