Hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane : Les blouses blanches exigent la lumière sur le détournement supposé de 60 millions F CFA

L'Intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a observé, ce mercredi 1er mars 2023, un sit-in avec port de brassards rouges suivi d'un point de presse. Ceci, pour exiger toute la lumière sur «le détournement supposé de 60 millions FCFA au niveau de la comptabilité de la structure hospitalière».





Un mot d'ordre des travailleurs qui promettent de mener d'autres actions et appellent à «préserver les ressources de l'hôpital Dabakh».





Moustapha Guèye, porte-parole de l'Intersyndicale de souligner : «Ce matin, nous avons tenu ce sit-in avec un port de brassards rouges pour demander des explications par rapport au supposé détournement de 60 millions F CFA qui s'est déroulé dans cet hôpital, au niveau de l'agence comptable. En tant que syndicalistes, nous défendons les intérêts moraux et matériels des travailleurs, entre autres, le patrimoine et la trésorerie. De ce fait, on est obligé de réagir par rapport à cette situation qui peut porter préjudice au fonctionnement de la structure.»





Les travailleurs de l'hôpital Dabakh demandent que la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées.