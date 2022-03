Hôpital régional de Kolda : Les travailleurs dans la rue pour réclamer un radiologue et un scanner

Ils ont tenu un sit-in vendredi dans les locaux de la structure sanitaire. Ils, ce sont les travailleurs de la santé qui dénoncent l'absence de médecin radiologue à l'hôpital régional qui non plus ne dispose pas de scanner depuis plus de deux ans.







A en croire Ousseynou Kéita, " l'hôpital régional de Kolda traverse des difficultés dans son fonctionnement à cause, entre autre, du manque de radiologue et d'un scanner". Selon le secrétaire général du Sutsas par ailleurs président régional de And Gueusseum, "les populations souffrent du manque de scanner a Kolda et les malades sont toujours évacués sur Ziguinchor ou Sédhiou pour se faire consulter ". Entre autres difficultés dans le secteur de la santé, les travailleurs dénoncent le manque d'équipements et la vétusté des bâtiments abritant des postes de santé. Et Ousseynou Kéita de dire que les 42 cases de santé érigées en postes de santé ne sont pas dans les conditions requises pour un meilleur fonctionnement. Le syndicaliste précise que dans ces structures sanitaires, on note l'étroitesse des locaux, pas de logement pour ICP et sage-femme, pas de frigo pour la conservation du matériel et autres.







Les blouses blanches affirment que dans ces localités, les agents de santé peinent à assurer les campagnes de vaccination faute de logistique. Dans la foulée, Ousseynou Kéita et ses camarades invitent l'État aux remboursements dans le cadre de la CMU pour aider les structures sanitaires à sortir la tête de l'eau. Les travailleurs de la santé ont fait ces révélations au cours d'une rencontre qui consacre l'exécution du 2ème plan d'action national. C'est là qu'ils invitent le gouvernement au respect et à l'application des accords signés depuis 2014 avec les syndicats de la santé. Hormis leur exigence à relever l'indemnité de risque, ces travailleurs de la santé demandent une indemnité de logement comme c'est le cas dans certains secteurs de la fonction publique.