Implantation de la sourdité profonde : Au moins 10 millions F CFA pour recouvrer l'ouïe

Il faut 10 millions pour l'implantation d'une sourdité profonde. Le problème de la surdité est réel et il faut lancer le débat pour permettre aux enfants qui ont cet handicap de vivre normalement, selon le professeur Issa Cheikh Ndiaye, Secrétaire général de la Société sénégalaise d'ORL.





A l'en croire, socialement, c'est difficile. Car il est très facile de reconnaître un non-voyant et l'aider, mais on ne reconnaît pas facilement le sourd. Et pourtant, précise-t-il, avec la technologie nouvelle, il est possible de les aider à être appareillés. Il suffit d' apporter à ces malentendants sourds profonds ce que des appareils conventionnels ne peuvent guérir, une possibilité de se faire une implantation.





En effet, il y a une nouvelle technologie qui permet à des sourds profonds d'entendre quand ils ont la possibilité de se payer une implantation. "L'implant est très cher. C'est d'ailleurs pour moi une occasion de lancer un appel au ministère de la Santé, aux mécènes et aux bonnes volontés. Je les invite à être derrière ces familles de sourds qui ont un handicap certes, mais une pathologie traitable", a dit le Pr. Ndiaye.