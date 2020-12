Infrastructures hospitalières : Macky veut 4 à 5 milliards pour l’entretien

La cérémonie d’inauguration du Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann (Smit) présidée par le chef de l’Etat a eu lieu ce mardi. Une occasion saisie par Macky Sall pour rappeler la nécessité de bien maintenir ce centre dans un bon état dans les années à venir.« Nous savons construire de belles choses, mais nous ne savons pas assurer la maintenance. Il faut qu’il y ait des budgets de maintenance dans le budget de l’hôpital », instruit-il. Se tournant du côté du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il l’interpelle. «Monsieur le ministre, il faut que la question de la maintenance de nos infrastructures soit une priorité dans les nouvelles constructions ».Macky Sall a rappelé que le budget du ministère de la Santé est de 216 milliards en 2021. Ce qui est certes insuffisant, reconnaît-il, mais c’est quand même une enveloppe importante, dit-il. « Il y a de quoi trouver 4 à 5 milliards pour la maintenance de l’ensemble des hôpitaux. Mais si tout va dans la motivation… C’est important, la motivation, mais il faut réserver quelque chose pour la maintenance », ajoute-t-il.Ce bâtiment qui a été inauguré ce mardi est construit sur deux étages. Il accueille un service d’exploitation, de soins, d’hospitalisation d’une capacité de 70 lits, une administration, un centre de formation, des laboratoires et une salle polyvalente de 330 places. La surface totale bâtie sur les trois niveaux est de 8445 mètres carrés, avec 2815 mètres carrés par niveau.Les innovations majeures relatives au Smit portent sur l’aménagement d’un espace P3 pouvant accueillir les malades en toute sécurité, les malades atteints d’infections les plus dangereuses connues jusque-là. L’innovation porte aussi sur la mise en place d’une réanimation et de laboratoire disposant d’un système hybride en dépression et fonctionnement normal.Il y a également la mise en place de deux centrales pour les fluides médicaux qui fonctionnent en redondance en cas de dysfonctionnement de l’une, l’autre prend le relais. Ces installations sont essentielles en cas de très forte affluence des malades en réanimation comme c’est le cas avec la COVID-19.C’est devant une parterre de personnalités politiques et médicales entre autres l’envoyé spécial du Président de la République Jean Paul Diaz, le Dr Abdoulaye Bousso, le Pr Moussa Seydi et l’ensemble du personnel du Smit que le Président de la République Macky Sall a prononcé le discours d’inauguration du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales de Fann.Quant au Pr. Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, il a exprimé toute sa satisfaction. Selon lui, avoir des rêves avec un but, puis agir avec confiance pour atteindre son but, a toujours été son credo. « Nous avons agi avec confiance et nous avons cru à l’expérience sénégalaise. Par la grâce de Dieu, Le Tout Puissant, nous avons pu réunir nos principaux partenaires techniques autour d’un même idéal, celui de créer un nouveau service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) », s’est réjouit Pr. Seydi.