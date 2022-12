Journée mondiale de lutte contre le sida: Dr Safietou Thiam satisfait des résultats de la riposte au VIH

La Journée mondiale de lutte contre le Sida est célébré ce 1er décembre au Sénégal, sous le thème "Egalité aux soins, à l' information pour tous pour vaincre le VIH et le Sida".





La célébration s'est tenue ce jeudi à Mbao, une occasion pour les acteurs d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH et se rappeler les victimes de maladies liées au Sida. Mais aussi une façon d’inciter à agir contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida à l’horizon 2030.

En effet, le conseil national de lutte contre le sida (CNLS) juge nécessaire d'œuvrer pour l'égalité afin que les concepts se traduisent en stratégie pour réduire les gaps. Et corriger les inégalités qui sont à la fois cause et conséquence du ralentissement des progrès dans la lutte contre le sida.