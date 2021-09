Journée mondiale : Les maux de la kinésithérapie au Sénégal

La physiothérapie, c'est aussi la kinésithérapie. Les deux termes sont utilisés en fonction des pays, mais désignent la même profession. La journée mondiale est célébrée ce mercredi 8 septembre sous le thème "Long Covid et rééducation".





Ainsi, l'Association sénégalaise des kinésithérapeutes-rééducateurs (Askir) a mis l'accent sur "les défis urgents de la physiothérapie au Sénégal".





En effet, la réglementation de la profession de kinésithérapeute est vétuste. Le dernier décret date de 1953 et le dernier arrêté de 1989. A part les textes communs comme le Statut général des fonctionnaires de 1961 et le Statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé publique et de l'action sociale de 1977, rien ne régit ce secteur. Selon le président de l'Association sénégalaise des kinésithérapeutes-rééducateurs (Askir), à ces maux s'ajoutent l'exercice illégal perpétré par des masseurs, des gymnastes, clubs sportifs, tradipraticiens, personnels de santé et une absence de code de la santé au Sénégal.





Jean Niakar Diouf dénonce l'insuffisance de contrôle efficace de l'exercice, du fait de l'absence d'ordre professionnel et de la non-implication des acteurs. "Une Fonction publique où les kinésithérapeutes sont classés dans un corps de techniciens supérieurs de santé ne peut progresser. On ne peut s'aligner au niveau mondial de la profession, une mauvaise gestion des services de kinésithérapie dans les structures publiques, administration non-inclusive et moyens laissés à la charge des bailleurs".





Par ailleurs, le président de l'Askir propose des solutions qui, pour la plupart, ont été soumises au ministère de tutelle. Selon lui, il faut contrôler l'exercice de la kinésithérapie au Sénégal, pour une sécurité des patients et de la profession.