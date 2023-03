Journées médicales de Podor : Plus de 200 personnes consultées

C'est en prélude au Gamou annuel de Souïma que le maire de Podor, Mamadou Racine Sy, a organisé des journées médicales gratuites du 9 au11 mars 2023, comme chaque année.





Selon le médecin-chef de l'Ipres, plus de 200 personnes ont été consultées, entre jeudi et vendredi. Les spécialistes de santé on consulté en médecine générale, en cardiologie, en urologie, en pneumologie, en gynécologie, en gériatrie, en en dépistage cancer du col de l'utérus... L'innovation, cette année, est la cardiologie, avec un appareil électrocardiogramme, mais aussi un appareil d'échographie cardiaque pour détecter les cas de maladies cardiaques qui peuvent passer inaperçus.