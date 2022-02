Justin Trudeau annonce être positif au Covid-19

Justin Trudeau positif à la Covid 19

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi avoir reçu un résultat positif au Covid-19 sans toutefois avoir de symptômes graves.

“Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique”, a dit sur Twitter le chef du gouvernement canadien, qui a récemment reçu sa troisième dose vaccinale.





Justin Trudeau a une nouvelle fois appelé les Canadiens à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel.





“Le virus nous affecte tous. Deux de mes (trois, ndlr) enfants l’ont désormais contracté”, a-t-il dit lors d’un point presse, en fin de matinée, précisant pour sa part ne sentir “aucun symptôme”. Ce dernier, 50 ans, a reçu début janvier une troisième dose de vaccin.





Mais il ne pourra donc pas être présent physiquement dans l’après-midi lors de la reprise des activités à la Chambre des communes à Ottawa, devant laquelle des camionneurs et opposants aux mesures sanitaires manifestent depuis trois jours.





“Se faire vacciner pour en finir avec le virus”

“Ce n’est pas en manifestant contre la pandémie mais en se faisant vacciner” que le Canada va en finir avec le virus, a estimé Justin Trudeau.





Samedi, des milliers de personnes et des centaines de camions ont bloqué le centre-ville de la capitale fédérale canadienne en opposition aux mesures sanitaires et à la vaccination obligatoire pour franchir la frontière canado-américaine.





“Tous les Canadiens ont le droit d’exprimer leur opinion ou leur désaccord avec leur gouvernement, mais ils n’ont pas le droit de menacer ou de harceler leurs concitoyens ni de propager des messages de haine”, a insisté M. Trudeau affirmant qu’il ne se laisserait pas intimider.





La police a ouvert plusieurs enquêtes après la manifestation de samedi qui s’est globalement déroulée dans le calme, notamment après la profanation de monuments nationaux mais aussi en raison de comportements “menaçants et intimidants” visant des policiers.





Lundi, des dizaines de camions et quelques manifestants bloquaient toujours les quelques rues autour du Parlement et des bureaux du Premier ministre.





Pic de la cinquième vague

Le Canada a indiqué vendredi avoir atteint le pic de la 5e vague de Covid-19 après avoir battu des records de contaminations ces dernières semaines.





Le pays a franchi vendredi la barre des trois millions de cas de Covid-19 à l’échelle du pays, et dénombre plus de 33.000 morts depuis le début de la pandémie.