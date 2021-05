L'Inde franchit la barre des 250.000 décès dus à la Covid

Hausse des cas de Covid-19 en Inde

L'Inde a franchi la barre des 250.000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.

Selon le ministère de la Santé, 4.205 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 254.197 depuis le début de la pandémie. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de près de 350.000 pour atteindre 23,3 millions.





Alors que la pandémie semble s'atténuer dans les grandes villes, le virus sévit dans le vaste arrière-pays rural de l'Inde, où vivent les deux tiers de la population.

Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont sans doute largement sous-évalués.