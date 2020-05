L'Oms suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine

Le halo d'espoir que constitue le protocole à base d'hydroxychloroquine du Pr Didier Raoult, s'effrite de jour en jour sous la charge virale des attaques. Après la publication de l'étude de The Lancet qui a fait sortir Raoult de ses gonds, c'est au tour de l'Oms de faire part de ses réserves. L'organisation mondiale de la santé a indiqué ce lundi avoir suspendu "temporairement", par mesure des précaution, les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays.





Cette décision est, bien évidemment, influencée par l'étude publiée vendredi dans la revue médicale The Lancet "jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19".





Les résultats de cette étude contrastent avec les chiffres très encourageants qui établissent l'efficacité de la molécule dans certains pays comme le Sénégal, le Maroc et plusieurs autres pays africains et européens, mais ceux livrés par Dr Raoult himself.