[Analyse] L’affaire du bébé Diary Diallo est loin d’être un cas isolé (Par Fatima DIOP BA)

L’histoire a ému plus d’un mais hélas ce n’est certainement pas la première fois qu’une situation similaire se produit. Le corps humain renferme beaucoup de mystères qui dépassent parfois une explication scientifique. Ce que l’on peut qualifier de « mort-vivant » existe depuis toujours et presque dans tous les pays.



En glanant des informations sur la toile, nous sommes tombés sur des témoignages qui font froid dans le dos. En effet, d’après nos confrères de Francetv info c’est une situation à peine croyable, et qui pourtant est arrivée à plusieurs personnes. En France, un bébé de 14 mois, qui s'était noyé dans une piscine gonflable, avait temporairement repris connaissance à la morgue, avant de mourir "une seconde fois" peu après. Des mois plus tard, un vieil homme avait subi la même mésaventure dans le Mississippi, bénéficiant d’un sursis de deux semaines. Enfin, un cas similaire s’est déroulé aux Philippines : une petite fille s’est réveillée lors de ses funérailles avant d’être finalement déclarée morte une seconde fois, après un nouvel examen.



Trois histoires glauques, et dignes d’un scénario de film d’horreur, qui posent une question de fond : comment est-il possible d'être déclaré mort cliniquement et de se "réveiller" ? Pour le comprendre, francetv info a interrogé Pierre-François Laterre, chef du service des soins intensifs aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles (Belgique) et président de la Société de réanimation de langue française.



D’après le médecin, il existe deux grands scénarios potentiels. Certaines intoxications médicamenteuses, tout d'abord, comme avec des barbituriques, peuvent plonger une personne dans un coma profond avec une activité cérébrale très basse, un tableau métabolique faible et une impression de respiration quasi absente. Le second cas est celui d'une hypothermie ou d'une noyade en eau froide. Le souffle et le pouls, susceptibles de ralentir jusqu'à 20-30 pulsations par minute, peuvent devenir très difficiles à détecter. Toutefois, chaque cas reste particulier.



À la question de savoir combien de temps peut-on rester "mort-vivant", le spécialiste précise que tout dépend des cas. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne ne peut pas rester dans cet état indéfiniment sans respiration ni battement de cœur. Sinon, on aurait déjà réussi à conserver les corps grâce au froid !



D'une façon générale, le cœur peut rester environ 15-20 minutes sans activité, et autant de temps en phase de réanimation, c'est-à-dire lorsqu'on entreprend une ventilation artificielle et un massage cardiaque. En hypothermie, les besoins des cellules sont moindres, donc on peut rester plus longtemps en vie "dormante" avant de mourir. Mais on dispose de peu de données à ce sujet.



Ces explications de cet expert prouvent que dans nos pays, on a sans doute eu à enterrer des personnes qui avaient encore un souffle de vie car dans certaines zones reculées, il n’y a pas de médecin pour confirmer la mort et rappelons également que certaines personnes tiennent à emmener les défunts dans leur dernière demeure le plus tôt possible pour se conformer aux enseignements de la religion islamique.