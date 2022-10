L’IRESSEF ET LE CIGASS vont réunir à Dakar des chercheurs spécialisés en bio-informatique

L’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) et le Centre international de recherche et de formation en Génomique Appliquée et de Surveillance Sanitaire (CIGASS) au Sénégal organisent un atelier de bio-informatique en présentielle du 10 au 15 octobre 2022.





Durant une semaine les chercheurs, venus de différents pays du monde avec 15 nationalités différentes, vont échanger à Iressef Diamniadio sur les méthodes de séquençage du génome entier et sur les analyses bio-informatiques des séquences générées, en utilisant le SARS-CoV- 2 comme exemple.





Le Professeur Tulio de Oliveira du Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) et le Professeur Luiz Alcantara Jr. De Fundaçao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) et leurs équipes aideront à faciliter cette formation. Ils sont à l’avant-garde des efforts de renforcement des capacités en bio-informatique, avec une expérience dans les programmes de formation en bio-informatique à grande échelle. Cet atelier sera organisé avec le soutien des centres de recherche CREID, UWARN, PICREID, WAC-EID et WARN-ID.





Les participants bénéficieront notamment des compétences dans les processus de l’assemblage du génome, le contrôle de la qualité, la soumission au niveau des plateformes GISAID et au NCBI, l’interprétation des données.





Cet atelier s’adresse aux techniciens de laboratoire, aux chercheurs, aux