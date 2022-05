L’OMS alerte sur des cas mystérieux d’hépatite chez des enfants

cas mystérieux d’hépatite chez des enfants

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) continue de recevoir des dizaines de signalements de cas d'hépatites chez des enfants dont l'origine reste à déterminer, avec au total près de 230 cas probables dans le monde entier, a-t-elle indiqué mardi 3 mai.









«Ainsi, au 1er mai, au moins 228 cas probables ont été signalés à l'OMS dans 20 pays, et plus de 50 autres cas sont en cours d'investigation», a détaillé un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, lors d'un point de presse régulier des agences de l'ONU à Genève. «Ces cas ont été signalés par quatre de nos six régions OMS», a-t-il ajouté.





Piste potentielle d'adénovirus

L'origine de ces inflammations sévères du foie reste inconnue. La majorité des cas ont été signalés en Europe, d'abord au Royaume-Uni. Le 5 avril, l'OMS a été informée de dix cas d'hépatite aiguë sévère d'étiologie inconnue chez des enfants de moins de 10 ans au centre de l'Écosse. Le 8 avril, 74 cas avaient été identifiés au Royaume-Uni. Cette hépatite touche principalement les enfants de moins de 10 ans, et se manifeste par des symptômes comme jaunisse, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales.