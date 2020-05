La Covid-19 sensible à la chaleur : A chaque augmentation d’un degré Celsius, la contamination diminue de 3,1 % (Etude)

Bonne nouvelle pour Sénégal, l’Afrique… bref, pour tout l’hémisphère Nord de la terre. Selon une étude chinoise publiée le 3 avril dernier sur la sensibilité du coronavirus à la chaleur, corroborée par une nouvelle étude de l’Académie nationale de médecine française, l’arrivée de l’été et l’augmentation des températures participeront à diminuer la contamination et les décès liés à la Covid-19.En effet, d’après cette étude, pour chaque augmentation de la température d’un degré Celsius, une diminution de 3,1 % des nouveaux cas et de 1,2 % des décès liés à la Covid-19 est notée. L’étude chinoise avait déjà établi, en avril, que le virus est assez sensible à la chaleur et à l’humidité. L’étude française s’est basée sur des données recueillies par un réseau de 19 médecins, pharmaciens et cadres de santé exerçant dans des zones européennes (France, Italie) et africaines (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Gabon).D’après l’étude, l’indice de diffusion en fonction des températures moyennes est de «2,67 pour une température moyenne de 11,2°C (en Europe)», alors qu’en Afrique où la moyenne approche les 35°C, elle est de 0,03. Des chiffres qui justifieraient, parmi d’autres facteurs, le fait que l’Afrique subsaharienne soit moins touchée que d’autres régions du monde.