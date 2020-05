«190 mille morts» du Covid-19 : «A vrai dire l’Afrique est résiliente» (Ue)

L’ambassadrice de l’Union européenne (Ue) auprès de la République du Sénégal, Irène Mingasson, n’est pas totalement en phase avec l’Organisation mondiale de la santé (Oms) qui a prédit environ 190 mille morts du coronavirus en Afrique.« Certes, on doit avoir un langage fort pour sonner l’alerte parce que c’est très sérieux, mais, note la Franco-allemande, pas être alarmiste au sens d’annoncer un catastrophisme qui est démenti par les faits parce qu’à vrai dire l’Afrique est résiliente». La diplomate européenne est d’avis que «les dirigeants ont pris des mesures fortes tout de suite pour contenir le phénomène, pour aplanir la courbe de la pandémie. Ce qui était d’ailleurs une stratégie qui a été suivie en Europe aussi. Et pour cela, il faut un certain nombre de mesures. Au contraire, il faut être confiant de ce qu’on voit, pour l’instant en termes de résultats, de contingentement de la pandémie».Invitée de l’émission Jury du dimanche sur Iradio, Irène Mingasson ajoute: «Ce que nous avons vu c’est que des mesures ont été prises très vite. C’était intéressant parce qu’on regarde la manière dont les choses ont été gérées en Europe, où les choses ont démarré quelques semaines avant. Ce qui est frappant et remarquable, au Sénégal comme d’ailleurs dans d’autres pays voisins, c’est la rapidité et la fermeté des réactions dont la fermeture de l’espace aérien. C’est certainement des choses à saluer, ça a été pris au sérieux immédiatement, avec un certain nombre de mesures pour ralentir les effets de propagation du virus à l’intérieur du pays».Mieux, selon elle, le Sénégal a apporté une réponse ferme et sans ambiguïté. «Ici, on n’était pas plus prêt qu’ailleurs au moment où la pandémie a démarré, mais toute une stratégie qui visait à gagner du temps a mobilisé les autorités, les forces de sécurité, et à très grande échelle, et je trouve qu’il a été aussi relayée de manière remarquable par la société civile, le secteur privé, les médias, toute la société sénégalaise», s’est réjouie l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal.