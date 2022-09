«Septembre en or» : Conclave contre les cancers de l’enfant

Les cancers pédiatriques restent des cancers rares et surtout très différents de ceux rencontrés habituellement chez les adultes. Chaque mois de septembre est consacré à l’opération «Septembre en or» dans des pays comme la France, qui marque l’engagement de tous les acteurs concernés (patients, familles, professionnels de la santé, scientifiques, décideurs…) dans la lutte contre les cancers de l’enfant. Ces cancers sont très différents des cancers adultes. Leucémies, lymphomes, tumeurs du système nerveux central, tumeurs osseuses…





Les cancers de l’enfant regroupent un ensemble hétérogène de maladies cancéreuses qui ont toutes pour point commun de toucher des enfants, des nourrissons jusqu’aux adolescents.