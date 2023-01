Le laboratoire Janssen abandonne son vaccin expérimental développé contre le VIH

laboratoire Janssen

Le laboratoire pharmaceutique néerlandais Janssen a décidé d’abandonner ses recherches concernant le développement d’un vaccin contre le VIH. Les premiers résultats, publiés par les services de santé américains, se sont en effet révélés décevants et l’entreprise, basée à Leyde, a confirmé l’arrêt des recherches.





Le vaccin était testé depuis 2019 auprès d’environ 3.900 personnes âgées de 18 à 60 ans vivant en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les sujets, des personnes transgenres et des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, ont reçu quatre injections sur un an d’un vaccin mosaïque contenant des composants de différentes versions du VIH afin que leur système immunitaire apprenne à reconnaître et neutraliser le virus à l’origine du sida.





Certains participants au test ont reçu le vaccin tandis que d’autres se sont vu administrer un placebo. Par la suite, environ le même nombre d’infections par le VIH s’est produit dans les deux groupes, le vaccin n’ayant fait aucune différence.