Le Sénégal avance à grands pas vers l’implantation rénale

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a reçu, hier, les membres du Conseil national du don et de la transplantation (CNDT) et la mission exploratoire de l’Agence biomédecine de la France pour la prochaine première implantation à effectuer au Sénégal, et des questions annexes.