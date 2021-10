Le trachome, la deuxième cause de cécité

Le Trachome , deuxième cause de cécité au Sénégal

En prélude à la journée mondiale de la santé oculaire célébrée ce jeudi 14 octobre, le service national de l’Education et de l’information pour la santé a organisé un point de presse. Objectif : sensibiliser sur la santé oculaire et les risques de la cécité, en particulier le trachome qui est l’une des maladies tropicales les plus négligées, par ailleurs la deuxième cause de cécité.





En partenariat avec Sightsavers, l’organisation mondiale de la santé, Fhi 360, et le ministère de la Santé et de l'action sociale, les acteurs ont profité de cet évènement pour faire un plaidoyer sur la vision. Pour cette édition, le choix du thème, « Aimer vos yeux », s’inscrit dans le cadre d’un plaidoyer et de la sensibilisation, car « tout le monde compte ».





Selon la directrice de Sightsavers, Salimata Bocoum, la journée mondiale de la vue est une activité importante. Raison pour laquelle, Sightsavers, dans sa mission d’appuyer le MSAS dans ses interventions en faveur de l’élimination du trachome, a initié le projet « accélérer l’élimination du trachome ».





A l’heure actuelle, d’après les chiffres fournis par cette dernière, l’on parle plus de 250 millions de personnes dans le monde vivant avec une déficience visuelle contre 36 millions d’entre elles devenues aveugles. La grande majorité vivent dans les pays en voie de développement et ont plus de 50 ans pour certaines pathologies. Ce qui est paradoxal car, dit-elle, 80% de ces déficiences visuelles peuvent être prévenues ou guéries.





Par ailleurs, le médecin ophtalmologiste, Dr Moctar Dieng Badiane, estime que l’objectif de cette journée est de sensibiliser les populations sur les risques de la cécité afin de mieux prioriser les maladies causant la cécité. D’où le thème "Aimer vos yeux" à travers les trois P que sont: la priorisation, la protection et la prévention. Au Sénégal, le trachome est la deuxième cause de cécité après la cataracte causant plus de 25.000 aveugles à son actif. Ce qui justifie cette accentuation cette année sur le trachome dont beaucoup de choses restent à faire pour son éradication d’ici 2024.