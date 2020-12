Linguère : D’ici deux semaines, l’hôpital Magatte Lô sera doté d’un CTE (Gouverneur)

Hôpital Magatte lo de Louga

L’hôpital Magatte Lô de Linguère va bientôt disposer de son centre de traitement des épidémies (CTE). L’annonce est faite par le gouverneur de la région, Eladji Bouya Amar selon qui, des mesures ont été prises pour l’ouverture d’un CTE au niveau de l’hôpital de Linguère d’ici deux semaines. « Nous l’avons lancé avec la hiérarchie et l’autorité a été sensible, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour voir comment matérialiser l’ouverture d’un second CTE à Linguère », dit-il.





Le chef de l’exécutif régional s’exprimait en marge d’ une réunion d’urgence à Dahra avec les acteurs communaux pour relancer la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Un plan de riposte a été aménagé par rapport aux cas positifs, aux cas suivis à domicile.