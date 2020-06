Macky Sall : «La Covid-19 est toujours là…»

«La maladie est toujours là et toutes les projections montrent que le virus continuera à circuler durant les mois à venir». Ce sont là les propos tenus par le chef de l’Etat, Macky Sall, lors de son discours à la Nation, ce lundi 29 juin.Invitant, en effet, les Sénégalais à «redoubler d’efforts et de vigilance» dans la lutte contre la pandémie, le président de la République a insisté sur le respect des mesures barrières de protection, notamment dans les trois régions, à savoir Dakar, Diourbel et Thiès qui, fait-il remarquer, enregistrent, à elles seules, près de 92 % des cas de contamination.Selon Macky Sall, lors de la proclamation de l’état d’urgence, le 23 mars dernier, notre pays était à 79 malades et 8 guéris. Aujourd’hui, on en est à 6 698 dont 3 341 guéris et 108 décès.