Macky Sall: le Coronavirus n’est pas encore ‘’vaincu’’

La Covid toujours au Sénégal selon Macky Sall

Le président de la République a assuré les Sénégalais des efforts du gouvernement visant à mettre à leur disposition des doses de vaccins contre le Covid-19, malgré la ‘’pénurie internationale’’.

‘’Le gouvernement travaille nuit et jour pour mettre des vaccins à la disposition [des populations], malgré la pénurie internationale’’ de doses, a-t-il dit en s’adressant à la nation via la RTS 1, à l’occasion des fêtes de l’Aïd el-Fitr (Korité) et de l’Ascension.





‘’C’est l’occasion pour moi de [saluer] l’initiative Covax qui nous a permis d’avoir 324.000 doses et de remercier la Chine qui nous a remis 320.000 doses de vaccins’’, a ajouté Macky Sall.





Le président de la République a salué la ‘’solidarité’’ dont ont fait preuve les Etats au sein de l’initiative Covax, qui a permis d’aider les pays pauvres d’accéder aux vaccins contre le Covid-19.

La pandémie de coronavirus n’est pas encore ‘’vaincue’’, même si le rythme de propagation du virus est en baisse, a-t-il rappelé.





‘’Nous savons que les variants du coronavirus circulent. Ils sont dans 46 pays. Nous devons maintenir la vigilance, continuer à respecter les gestes barrières et continuer à faire vacciner les personnes’’ les plus vulnérables au Covid-19, a-t-il dit.