Macky Sall, Président de la République : " Le combat contre les faux médicaments est encore long"

Le Président de la République, Macky Sall a évoqué la problématique des faux médicaments lors de la cérémonie d'ouverture du forum pharmaceutique international. "Une autre problématique concerne les faux médicaments qui constituent un véritable problème de santé publique" a dit le président Sall.