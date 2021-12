Macky Sall sur le variant Omicron : «On doit arrêter de faire peur à l’humanité toute entière»

La peur est encore à son paroxysme dans le monde entier, avec la découverte et la propagation du nouveau variant de la Covid-19, Omicron. L’humanité est sur le qui-vive. Une situation qu'a fortement déplorée le président de la République Macky Sall, lors de la 7e édition du Forum de Dakar sur la et la sécurité en Afrique qui a ouvert ses rideaux ce lundi matin.



«Parlant du variant Omicron, il est là depuis quelques jours. Il est partout. Nous devons arrêter de nous faire peur. Nous devons respecter les gestes barrières et continuer la vaccination. Je crois qu’on doit arrêter de faire peur à l’humanité toute entière sur des sujets pour lesquels nous n’avons pas encore une pleine maîtrise», martèle le président contre cette sorte d’industrie de la peur qui jalonne la progression de la pandémie de la Covid-19 depuis son apparition.



S’agissant de l'isolement de l’Afrique du Sud, où le variant Omicron a été détecté pour la première fois, agité par de nombreux pays occidentaux, il est «contreproductif» signale le président Macky Sall. «Comme l’a clairement indiqué l’Oms, isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence, est non seulement discriminatoire, mais aussi contre productif. Parce que c’est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leurs investigations. C’est là le danger», prévient le chef de l’Etat.



La posture qui sied, dans de pareille situation, indique-t-il, c’est d’unir les différentes forces pour attaquer «l’ennemi» sur plusieurs fronts. «Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte, au lieu d’ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Rassembler, réfléchir et proposer des solutions, c’est cela l’esprit du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique dont je déclare maintenant ouverte la 7e édition», indique le président Macky Sall.