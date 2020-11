Maladie mystérieuse : 4 cas découverts à la baie de Hann, un écologiste interpelle l'Etat

Découverte de 4 cas de la Maladie Mystérieuse à Hann

La maladie récemment découverte à Thiaroye Sur-Mer continue de sévir. Quatre cas ont été découverts hier à Hann. L’annonce a été faite par l’écologiste et sentinelle de la baie de Hann, Mbacké Seck.





Ainsi, le membre du parti Rewmi demande à l'ensemble des services de l'Etat d'unir leurs forces avant qu’il ne soit trop tard.





‘’Nos côtes sont des ressources importantes pour le Sénégal. Nous sommes scandalisés récemment à cause des accords de pêche et aujourd’hui c’est ce qui affecte les pêcheurs sénégalais. Cette situation doit faire intervenir la direction de la protection civile, la direction de l’environnement et des établissements classés ainsi que tous les grands services. Ils doivent se mettre ensemble pour déterminer la cause du mal, faire une triangulation de la zone dans laquelle tous les pêcheurs sont aujourd’hui et voir les solutions’’, préconise-t-il sur IRadio.





Par ailleurs, il demande aux autorités de mettre en œuvre les mesures conservatoires à l’endroit des pêcheurs.