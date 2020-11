Maladie mystérieuse : Diouf Sarr livre les chiffres par région

Maladie mystérieuse chez les pêcheurs

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait le point sur la maladie dite mystérieuse découverte chez des pêcheurs. Lors de la conférence de presse du gouvernement ce matin, Diouf Sarr a donné les derniers chiffres liés à cette mystérieuse maladie.





«Ce qu’il faut d’abord rappeler, c’est que le ministère de la Santé a été alerté le 17 novembre. Nous avons reçu l’alerte par le biais de l’infirmière-chef de poste de Thiaroye. Elle nous a dit que de multiples cas de dermatoses ont été détectés chez des pêcheurs. Et c’est le même jour que je me suis rendu sur les lieux. Sur place, j’ai trouvé le ministre de l’Environnement, celui de la Pêche et les sapeurs-pompiers», a d’emblée rappelé Abdoulaye Diouf Sarr.