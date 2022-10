Menace permanente de grippe : Une nouvelle composition de vaccins antigrippaux pour 2023

Environ un milliard de personnes contractent la grippe saisonnière chaque année et la menace d’une pandémie de grippe est permanente. C’est pourquoi il demeure crucial de surveiller les virus respiratoires circulants, y compris la grippe. Cette surveillance permet d’éclairer les recommandations relatives à la composition des vaccins que l’OMS publie deux fois par an. La surveillance tout au long de l’année est assurée par le GISRS, un réseau mondial de plus de 150 laboratoires dans 127 pays, zones ou territoires établi en 1952. Cette année, nous célébrons le 70ème anniversaire de sa création. La saison grippale 2023 dans l’hémisphère Sud devra se faire avec une nouvelle composition de vaccins antigrippaux. D’ailleurs l’organisation mondiale de la santé a déjà fait ses recommandations.



Les recommandations seront utilisées par les organismes nationaux de réglementation sur les vaccins et par les laboratoires pharmaceutiques pour mettre au point, produire et commercialiser les vaccins antigrippaux pour la saison grippale. La mise à jour périodique des virus contenus dans les vaccins antigrippaux est nécessaire pour que les vaccins soient efficaces du fait de l’évolution constante des virus grippaux selon l’entité. Qui ajoute que la recommandation s’appuie sur les conseils d’un groupe d’experts des centres collaborateurs de l’OMS et des laboratoires essentiels de réglementation de l’OMS qui analysent les données de surveillance des virus produites par le Système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte (GISRS, en anglais). Le réseau utilisera également les technologies émergentes, par exemple en développant la surveillance génomique, afin de continuer à protéger les populations contre la menace que constitue la grippe.



Les recommandations de l’OMS



L’OMS recommande que les vaccins quadrivalents destinés à être utilisés pendant la saison grippale 2023 dans l’hémisphère Sud soient des vaccins contenant des virus propagés sur œufs. Ils doivent contenir, un virus de type A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, un virus de type A/Darwin/9/2021 (H3N2), un virus de type B/Austria/1 359 417/2021 (lignée B/Victoria) et un virus de type B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata). Pour les Vaccins contenant des virus propagés en culture cellulaire ou recombinants. La composition doit se faire avec un virus de type A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, un virus de type A/Darwin/6/2021 (H3N2), un virus de type B/Austria/1 359 417/2021 (lignée B/Victoria) et un virus de type B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata).



L’OMS recommande en outre que les vaccins trivalents destinés à être utilisés pendant la saison 2023 dans l’hémisphère Nord contiennent des virus propagés sur œufs ; Il s’agit dans ce cadre d’un virus de type A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, d’un virus de type A/Darwin/9/2021 (H3N2) et d’un virus de type B/Austria/1 359 417/2021 (lignée B/Victoria) . Pour ce qui est des Vaccins contenant des virus propagés en culture cellulaire ou recombinants, ils doivent contenir un virus de type A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, un virus de type A/Darwin/6/2021 (H3N2) et un virus de type B/Austria/1 359 417/2021 (lignée B/Victoria).