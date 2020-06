Mesures barrières : "Privilégier la sensibilisation sur la répression" (Préfet de Bambey)

Le département de Bambey a enregistré récemment son premier cas positif au coronavirus. Dans cette localité, les mesures barrières ne sont pas respectées par les populations. Et le relâchement noté à ce niveau inquiète de plus en plus les autorités admiratives et sanitaires. Toutefois, le préfet Ndeye Aissatou Touré dit privilégier la sensibilisation sur la répression des récalcitrants qu'il faut convaincre.





"Le coronavirus, c'est un problème personnel. Mais on est en train de prendre des mesures dans les marchés, les gares routières, les restos et des lieux de rassemblements pour le respect des mesures d'hygiène. Il n'y a que la police (…), on a demandé au service d'hygiène de faire des rondes. Et on sensibilise d'abord les récalcitrants parce qu'il ne faut pas qu'on les réprime tout le temps. Sinon ils ne vont pas respecter lesdites mesures en leur absence. La répression ne mène à rien", a-t-elle martelé.





Ndèye Aissatou Touré s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec les jeunes de l'Apr qui distribuaient des masques au niveau de la commune de Bambey dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.