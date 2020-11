Ministère de la Santé : Réception de Colonnes d'Endoscopie

Concernant l’une des questions les plus essentielles en gestion d’investissement et d’équipement, l’entretien et la maintenance, M. le Ministre a rappelé que « tout matériel a une durée d’amortissement, mais si le matériel se gâte avant terme, c’est que l’entretien et la maintenance n’ont pas été bien assurés », raison pour laquelle, il a demandé, à ce que ce matériel, d’un coût important, soit bien géré au niveau des différentes structures qui vont le recevoir, pour que dans la durée, qu’on puisse satisfaire de la manière la plus optimale la prise en charge des populations sénégalaises.