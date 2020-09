Mme Aminata Touré relève les performances du Sénégal

La Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mme Aminata Touré a salué, ce mardi 20 septembre 2020, lors de l'ouverture de la session ordinaire du Cese les progrès notables enregistrés par le Sénégal dans le domaine de la santé.





Elle a relevé la construction de 36 hôpitaux dont 4 de grande envergure et 4 nouveaux hôpitaux en cours de construction. Sans oublier les 102 Centres de santé et la mise en œuvre historique de la couverture maladie universelle. Le budget de la santé qui s'élève actuellement à 198, 856 milliards a été multipliée ces derniers années, a t-elle précisé. Ces efforts ont surtout permis de renforcer l'accès aux services de base et de bien être des Sénégalais, conformément à un droit consacré par la loi fondamentale, a t-elle souligné.