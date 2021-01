Montée des cas de Covid-19 : Les nouvelles mesures restrictives de l'Évêque de Thiès

La deuxième vague du coronavirus au Sénégal est préoccupante. Elle est plus sévère avec son lot de morts au quotidien. Face à cette montée des cas de Covid-19, un nouveau plan de riposte a été décrété par le Président de la République. Du coup, "en grande partie notre Diocèse est concernée par l'état d'urgence assorti du couvre-feu. Je vous demande malgré les bonnes traditions de solidarité et de compassion, d'observer, à partir de ce dimanche 24 janvier et jusqu'à nouvel ordre, les instructions sur l'ensemble du territoire du Diocèse, pour éviter les rassemblements jugés propices à la contamination", a indiqué l'Évêque de Thiès, Monseigneur André Guèye, à travers un communiqué.





Ainsi, constatant que la pandémie de Covid-19 n'en finit pas de se propager et de faire des victimes de plus en plus nombreuses dans nos communautés paroissiales, il a déclaré que les messes de mariage sont strictement réservées à la famille et aux proches parents. Pour les funérailles, dit Monseigneur André Guèye, les veillées de prières publiques dans les maisons et les expositions de corps sont suspendues. En sus, la levée du corps est désormais réservée à la famille restreinte.





"Les longues files et les regroupements pour présenter les condoléances, ainsi que les cérémonies organisés à la maison mortuaire, sont déconseillés"





Poursuivant, il soutient : "Les corps seront directement acheminés au cimetière où le prêtre fera l'absoute, en présence de la famille restreinte et des proches parents. Une messe à l'intention du défunt peut être célébrée avant ou après les obsèques, à la demande de la famille ou des proches. Les longues files et les regroupements pour présenter les condoléances, ainsi que les cérémonies ou les repas organisés à la maison mortuaire, sont déconseillés".





Sur ce, l'Evêque a rappelé que l'état d'urgence dans les régions de Dakar et de Thiès interdit cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, toute réunion publique et privée, y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les cérémonies religieuses. Ce qui fait que pour les messes, Mgr André Guèye a demandé aux fidèles de nettoyer les vases sacrés, surtout le calice avec des produits appropriés avant tout célébration, de prendre toutes les précautions pour la visite et la communion des malades et de tenir les rassemblements opportuns (visites, réunions de mouvements d'associations, de groupes de prière etc) dans des espaces aérés et ouverts.