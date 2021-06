Mouvement d'humeur à l'hôpital de Mbour : Le Sames croise les bras pour exiger la révision d'une convention entre l'Eps1 et Polimed

Après avoir poussé des cris d'orfraie, sans être entendus, à propos d'une convention signée entre l'Eps1 de Mbour et le centre d'imagerie Polimed, en 2015, le Sames a observé ce jeudi un mouvement d'humeur. Aucun service n'a fonctionné, seuls les cas urgents ont été pris en charge.





Par cet arrêt de travail, le Syndicat Autonome des médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (Sames) durcit le ton, après avoir manifesté leur mécontentement, qui s'est suivi sans effets majeurs. Ce mouvement d'humeur fait suite à un préavis de grève d'un mois.





"Le Sames attire l'attention des plus hautes autorités sur la souffrance qu'endurent les usagers, le personnel médical, paramédical et la population à cause de Polimed. Cette grève est un signe d'avertissement, une première partie de notre lutte syndicale pour le bien-être de la population", alerte Dr Khoudoss Mama, secrétaire général du Sames section Mbour.





Pour rappel, le mois dernier le Sames avait décrié la convention qui lie le centre d'imagerie Polimed à l'hôpital de Mbour.

Une convention qui a installé un malaise au sein de l'hôpital.





Des difficultés d'accès à l'imagerie en urgence, l'absence de planification des rendez-vous donnés aux patients, de dangereuses conditions de travail des agents de Polimed qui n'ont pas de moyens de protection adéquate contre les rayons X, d'usurpation de fonction médico-technique du chef de service de radio par la gestionnaire de Polimed, des difficultés de prise en charge des cas sociaux, d'impossibilité pour l'hôpital d'offrir certains services au lit du malade, de non-respect de termes de la convention sont aussi signalés. Voilà entre autres griefs, les préoccupations qui poussent les différents syndicats de l'hôpital de Mbour à observer une grève afin que la convention qui lie Polimed à la structure soit révisée.





Dr Koudous Mama avait prévenu que si ces problèmes n'étaient pas réglés, le Sames section Eps Mbour se réserve le droit d'observer des mouvements d'humeurs à partir du 31 mai 2021 reconductible au besoin.





Une plateforme revendicative sera déposée ultérieurement au bureau de la direction de l'Eps1 avec un plan d'action à l'appui.