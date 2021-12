Mutuelles de santé de la région de Thiès: Un endettement de près de 800 millions de fcfa

Le système de santé fait face aujourd’hui à des difficultés financières liées aux retards de paiement de factures par les mutuelles d’une part et par l’Etat ou les politiques de gratuité d’autre part. Ces retards entraînent des ruptures de produits et une indisponibilité d’intrants, les prestataires ne pouvant pas mettre les médicaments à disposition des patients. C'est du moins ce qu'a fait savoir Arona Diallo, coordonnateur du comité régional sur la protection sociale.





"Au niveau des mutuelles de santé, les dettes de l’Etat en matière de cotisations, les bénéficiaires classiques, les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, les détenteurs des cartes d’égalité de chance s’élèvent à plus de 737 millions de fcfa pour la région de Thiès. Ces retards de paiement ont pour conséquence des retards dans le règlement de leur facture de prestation et de paiement de leur charge charge de fonctionnement. Nos mutuelles sont victimes de suspension et d’arrêt de prestations au détriment de nos bénéficiaires. Le personnel des mutuelles est payé avec retards et les réunions des organes de gouvernance sont irrégulières. L’Etat doit à nos mutuelles les cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Nos systèmes d’assurances sont en train de s’effondrer sur le poids des créances" regrette Arona Diallo.





Il poursuit en pointant du doigt les failles des politiques de gratuités tant chantées par le gouvernement.





"La politique de gratuité présente des difficultés constituant un obstacle pour que les personnes vulnérables, les enfants de 0 à 5 ans bénéficient la plupart des consultations. Les produits tels que les médicaments n’étant pas disponibles dans les structures sanitaires. Les travailleurs de l’économie informelle aussi déplorent la multiplicité des initiatives de couvertures mutuelles communautaires. La mutuelle de l’économie informelle lancée par le ministre en charge du Commerce, le régime simplifié du petit contribuable avec le ministère du Travail qui ne cible que les artisans; l'ensemble de ces faiblesses qui impactent négativement sur le citoyen sont la résultante d’une gouvernance et d’un pilotage à vue, indique M. Diallo.