Nouvelle souche de Covid-19 : Les assurances du ministre Abdoulaye Diouf Sarr

L’apparition d’une nouvelle souche de Covid-19 a été soulevée, lors de la réunion de crise tenue dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce lundi 21 décembre.Répondant aux interpellations, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) est l’instance stratégique de réflexion du plan de riposte contre le coronavirus.«Nous analysons au plan scientifique tout ce qui se passe autour de ce virus. Et si une situation mérite que le Sénégal prenne une décision, nous allons la prendre pour l’intérêt de nos populations. Je peux vous garantir que tous les moyens seront toujours disponibles en toute circonstance».Pour rappel, ce week-end, le ministère néerlandais de la Santé a sorti un communiqué pour annoncer qu’une «mutation infectieuse du virus de la Covid-19 est en circulation au Royaume-Uni. On dit qu’elle se diffuse plus facilement et plus vite, et qu’elle est plus difficile à détecter».L’invite du ministre pour éviter les cas graves et les décèsPar ailleurs, le ministre de la Santé s’est exprimé sur la montée des cas graves et les décès. «La situation sur les cas graves est tout à fait logique, en termes de détection. On est souvent dans des situations où on arrive dans les structures sanitaires en retard et cela occasionne des décès. C’est pourquoi nous appelons les Sénégalais à la détection précoce, pour que la prise en charge puisse se faire très tôt», affirme Diouf Sarr.Non sans faire noter que tous les moyens en ressources matérielles et humaines seront toujours disponibles pour protéger les Sénégalais.