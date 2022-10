Octobre rose : 6400 femmes consultées pour le cancer du sein et 2500 pour le col de l’utérus

Les acteurs de la santé ont procédé ce 31 octobre au lancement du registre du cancer du Sénégal. Cet évènement a été aussi l’occasion de faire le point sur la campagne Octobre rose. «Durant cette campagne, nous avons fait des consultations gratuites à Dakar. Nous avons en tout consulté 6400 femmes pour le cancer du sein et nous avons détecté 288 anomalies. Nous avons aussi dépisté 2500 femmes pour le cancer du col de l’utérus dont 174 anomalies détectées», a informé Oumar Diop, chargé de communication de la Ligue sénégalaise contre le cancer. La Lisca a aussi pu former 90 sages-femmes aux techniques de dépistage du cancer du col et du sein au niveau de la petite côte à savoir Ndayane, Diass, Popenguine, Diamniadio et Yene.