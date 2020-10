Octobre Rose / Cancer du sein : Le ministère de la Santé sensibilise les femmes de Biscuiterie

Dans le cadre d'octobre Rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer, le ministère de la Santé et de l'action sociale était au chevet des femmes de la commune de la Biscuiterie à Dakar, ce dimanche.







Une journée de sensibilisation qui a vu une forte présence des habitants ainsi que les autorités de Biscuiterie notamment les délégués de quartiers et le maire de la commune. C'était également l'occasion pour Mamy Faye, organisatrice de l'évènement, et ses collaborateurs du ministère de la Santé de remettre des dons (masques de protection, eau de Javel, riz, huile...) pour aider et assister la population de Biscuiterie à lutter contre la Covid-19.





Venu présider l'événement, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est réjoui de l'initiative et compte accompagner les habitants dans leurs différentes activités au plan sanitaire notamment.





Dans sa communication, Dr Papa Massamba Diène, spécialiste du cancer du sein de rappeler les causes ainsi que les dangers liés au cancer du sein. Il a aussi prodigué des conseils pour barrer la route à cette maladie qui abrège la vie des femmes.





Un problème de santé publique, le cancer est une maladie très onéreuse. Le gouvernement, dans le cadre de la Couverture maladie universelle, a subventionné une partie des frais médicaux afin de faciliter l'accès des femmes aux soins.