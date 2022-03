Octroi de bourses de spécialisation : Le COMES se révolte contre les autorités sanitaires

Bourse de spécialisation en Santé, le Comes en colère

L’octroi de bourses de spécialisation fait encore sortir le Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (COMES) de ses gonds.





Dans un communiqué, cette organisation indique que pour l’année universitaire 2020-2021, elle comptait 1 448 membres dont 46 % de Sénégalais. Parmi eux, sur 276 demandes, seules 104 bourses ont été octroyées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, soit un taux de 37,6 %.





Elle rappelle qu’en 2018, le président Macky Sall avait émis le souhait que cette bourse, en plus d’être revalorisée, soit généralisée à l’ensemble des médecins sénégalais souhaitant poursuivre une spécialisation.





"Ce même vœu a été réitéré dernièrement en Conseil des ministres où il a été demandé aux différents ministères concernés de proposer un dispositif permanent de facilitation de l’accès à la spécialisation médicale des médecins sénégalais", a lancé le COMES.





Et d’ajouter : "Malheureusement, cette promesse entrevue par beaucoup comme une bouffée d’air pur dans l’agonie du système de santé sénégalais, n’a pas encore été matérialisée. Ainsi, un peu plus du quart d’entre eux se voient contraints d’abandonner les études de spécialisation en cours de parcours, contribuant à creuser le gap déjà trop grand des spécialistes au Sénégal", a-t-il déploré.





Le COMES, après avoir rencontré la tutelle et écrit à la présidence de la République sans succès et fait plusieurs communiqués d’alerte sans réaction majeure, a décidé de bloquer la tenue de la commission d’attribution des bourses jusqu’à ce que le nombre soit revu à la hausse.