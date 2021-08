L’efficacité du vaccin diminue avec le temps, selon une étude britannique

Une vaste étude britannique montre que l’efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca diminue avec le temps. 90 jours après la deuxième injection, le vaccin d’AstraZeneca est encore efficace à 61 % contre l’infection par le coronavirus, alors que celui de Pfizer l’est encore à 75 % à ce moment-là.

C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par des chercheurs de l’Université d’Oxford qui ont examiné plus de trois millions de prélèvements nasaux et de gorge effectués dans toute la Grande-Bretagne. Or, des recherches antérieures faisaient état de résultats aux pourcentages plus élevés, deux semaines après la seconde injection (85% pour Pfizer et 68% pour AstraZeneca). Cela signifie que si une centaine de personnes ont été en contact avec le coronavirus et pourraient potentiellement l’avoir, respectivement 68 et 85 d’entre elles ne seront pas infectées grâce au vaccin.





La baisse d’efficacité était plus prononcée chez les personnes âgées de 35 ans et plus que chez celles en dessous de cet âge. Malgré cela, se faire vacciner reste indispensable, tiennent à souligner les chercheurs. “Ces deux vaccins, à deux doses, donnent encore de très bons résultats. Lorsque vous commencez à un niveau très élevé, vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir”, explique néanmoins Sarah Walker, professeur de statistiques médicales à l’université d’Oxford et directrice de l’étude.





Face au variant Delta, une “immunité de groupe plus difficile”

Le variant Delta réduit également l’efficacité des vaccins. Les chercheurs concluent qu’après une infection par le variant Delta, les personnes vaccinées ont autant de particules virales dans le nez et la gorge que les personnes non vaccinées. “Cela peut rendre l’immunité de groupe plus difficile”, explique le chercheur néerlandais Koen Pouwels. “Les vaccins sont probablement le meilleur moyen pour prévenir la progression de la maladie grave, mais ils sont légèrement moins efficaces pour prévenir la transmission du virus”