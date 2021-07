Pénurie d'oxygène : Une collecte de fonds lancée

La situation devient de plus en plus grave. Beaucoup de personnes atteintes de Covid meurent chez eux parce que n'ayant pas accès à un appareil respiratoire.





L'oxygène devient une denrée rare. C'est dans le souci de résorber cette situation, qu'un groupe de médecins a lancé une collecte de fonds. Le but final est d'acquérir des kits d'oxygèno-thérapie pour des patients atteints de Covid. Une fois le matériel acquis, il va être mis à "la disposition des structures de soins qui disposent d'une équipe médicale (médecins et infirmiers) capable d'assurer la prise en charge de ces patients" ont-il expliqué sur la plateforme de collecte.