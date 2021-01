Pfizer examine s'il est possible de conserver son vaccin plus longtemps entre 2 et 8°C

Pfizer, Vaccin contre la Covid-19

L'entreprise pharmaceutique Pfizer étudie la possibilité de stocker son vaccin contre le coronavirus pendant plus de cinq jours entre 2 et 8 degrés, soit la température d'un réfrigérateur ordinaire, selon une information rapportée jeudi par Radio 2 et confirmée par Pfizer. Le vaccin reste actuellement au frigo pendant un délai de 5 jours après avoir été conservé à -70°C et décongelé.

"Nous menons des études de stabilité pour mieux comprendre et étendre les conditions de stockage dans des conditions moins froides, notamment pour pouvoir prolonger la durée de conservation à 2-8°C à l'endroit où le vaccin sera utilisé", explique la société. Cela pourrait simplifier la campagne de vaccination.

La société espère disposer de davantage de données dans le courant du premier trimestre 2021.