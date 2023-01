Pourquoi la vente du Biofar Vitamine C a été stoppée

L’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP) a demandé aux grossistes de rappeler les lots de Biofar Vitamine C 1000 mg mis sur le marché et de mettre en quarantaine le stock au niveau de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA). «On a constaté dans le stockage des malformations des produits. Une oxydation des comprimés, conduisant à leur changement de couleur et à leur agglutination», justifie la directrice de l’ARP, Dr Oumy Kalsoum Ndiaye Ndao, interrogée par L’Observateur.



Ces changements relevés sur l’aspect du produit peuvent être expliqués par plusieurs facteurs. «Ça peut être un problème de conservation ou un défaut de fabrication du médicament. Ça peut aussi être des conditions d’emballage et autres, explique Dr Oumy Kalsoum Ndiaye Ndao. C’est à nous d’aller voir quelle est la cause. Mais en attendant, on bloque le médicament.»



Même si l’ARP est en contact avec le fabricant du Biofar Vitamine C 1000 mg, c’est son laboratoire de contrôle-qualité qui est chargé de trouver la cause du problème.



Les populations doivent-elles s’inquiéter de cette situation, lorsque l’on sait que le produit est utilisé à large échelle ? «Pour le moment, assure la directrice de l’ARP, il n’y a pas encore de menace de santé publique. (…) On a jusqu’en fin de semaine pour faire l’état des lieux.»