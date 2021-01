Premiers cas de coronavirus au Vietnam après deux mois d’accalmie

1er cas de Covid après 2 mois d'accalmie au Vietnam

Le Vietnam a enregistré jeudi ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées, poussant les autorités à lancer une campagne de test sur des dizaines de milliers de personnes.

Il s'agit d'un nouveau record quotidien pour le pays communiste, qui a été largement salué pour sa gestion de la pandémie - enregistrant un peu plus de 1.500 cas et seulement 35 décès avant les nouveaux cas détectés jeudi.

L'épidémie actuelle, qui sévit dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord), est "plus compliquée et plus grave" que tout ce que le Vietnam a connu auparavant, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. "Notre but est d'isoler et de combattre l'épidémie pour empêcher sa propagation le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.





Dans la province de Hai Duong, les cas seraient liés à une ouvrière qui a été testée positive à son arrivée dans la ville d'Osaka, au Japon. Elle est porteuse du variant le plus contagieux repéré pour la première fois en Grande-Bretagne et a contaminé certains de ses collègues à l'usine avant de quitter le pays.





La ville où se trouve l'usine a été fermée, tandis que le personnel médical a commencé à procéder à des tests sur des dizaines de milliers de personnes dans la région.





Aéroport fermé

À Quang Ninh, à la frontière avec la Chine, l'une des personnes infectées est un responsable de la sécurité de l'aéroport international de Van Don, où les passagers internationaux étaient placés en quarantaine à leur arrivée. L'aéroport a été fermé tandis que les voitures étaient interdites de quitter ou d'entrer dans la province.





L'épidémie survient au moment où le régime communiste du Vietnam tient depuis mardi son XIIIe congrès destiné à désigner les principaux dirigeants pour les cinq années à venir.





Le Vietnam avait enregistré pour la dernière fois un cas de transmission locale du virus début décembre. Il a maintenu le nombre de cas à un faible niveau grâce à des quarantaines de masse, à une recherche approfondie des contacts et à un contrôle strict des déplacements.