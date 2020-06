Prime Covid-19 : And Gueusseum prône son extension aux agents de santé communautaires

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a étendu la prime Covid-19 aux agents de santé exerçant dans les collectivités territoriales du Sénégal. Toutefois, l’Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asas) a plaidé l’urgence de l’extension de cette mesure aux agents de santé communautaires, toutes catégories confondues, car ils sont aussi méritants que les autres.Ce, au cours de la conférence de presse sur la pandémie et le déconfinement syndical, tenue à la salle Paul Corréa de l’Institut d’hygiène social (Ihs), ce mardi 23 juin. Dans la même veine, avancent Mballo Dia Thiam et Cie, les contractuels du fonds Gavi, les médecins et infirmiers des centres de traitement (CTE) tardent à percevoir leurs pécules ou motivations.« La baisse de la fréquentation des structures sanitaires entrainant une chute drastique des ressources corrélée à une baisse du pouvoir d’achat des agents de santé communautaires (ASC) consécutive à une mauvaise répartition des recettes générées par les postes et centres de santé impose la révision de la clé de répartition des recettes et le remboursement des créances dues aux structures sanitaires par l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (AnaCmu) », ont-ils renseigné.