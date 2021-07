Prise en charge de l’hémodialyse : 40 générateurs et 2 unités de traitement d’eau réceptionnés

Un ouf de soulagement pour les malades souffrant d’insuffisance rénale. Ce mardi 13 juillet, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné du matériel destiné à la prise en charge de la dialyse. «Il s’agit de 40 générateurs et de 2 unités de traitement d’eau. Chaque générateur a une capacité de prise en charge de 4 patients, soit 160 malades au total. En fait, chaque année, ce sont 1000 personnes qui ont besoin de dialyse.





« Ce matériel de dernière génération, fruit d’un travail remarquable de l’Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux (Ashir), va élargir le champ des possibilités de traitement et cadrer avec l’ambition du président Macky Sall de doter le Sénégal de moyens modernes pour un système de santé résilient », a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale lors de la cérémonie de réception des appareils médicaux.





Le Sénégal dispose de 23 centres de dialyse répartis dans les 14 régions





Toutefois, Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé que le centre d’hémodialyse Saliou Fall, mis en service en 2017, contribue considérablement à la prise en charge des hémodialysés. « Ce centre a déjà bénéficié du soutien du ministère de la Santé à travers 20 générateurs et une unité de traitement d’eau, mais aussi de l’appui de la fondation «Servir le Sénégal » qui a procédé à la réhabilitation et à l’extension », a-t-il soutenu.





Le ministre Abdoulaye Diouf a félicité la société Carrefour médical qui, à la demande de son département, dit-il, avait redéployé les machines vers d’autres centres de traitement et tient aujourd’hui sa promesse en fournissant le nouveau matériel. En effet, le Sénégal dispose de 23 centres de dialyse répartis dans les 14 régions.





Prenant part à cette rencontre, le néphrologue et responsable du centre d’hémodialyse Saliou Fall bénéficiaire des 40 générateurs a annoncé que d’ici fin de l’année, l’établissement sanitaire aura une capacité de 43 postes de dialyse.





Dr Niang : « On pourra dialyser entre 300 et 400 malades pour un pays où le nombre de malades dialysés est de 1200 malades sur le public et le privé »





Qui à terme pourra dialyser entre 300 et 400 malades pour un pays où le nombre de malades dialysés est de 1200 malades sur le public et le privé. «Donc, augmenter le quota de 300 à 400 malades va constituer un soulagement pour les populations », souligne-t-il.





Docteur Abdoul Niang de renseigner que l’autre élément qui est très important est que maintenant, il y a la machine Surdial X qui permet de faire des techniques de traitement. « On ne l’a jamais fait dans ce pays. C’est ce qu’on appelle l’hémodia-filtraton qui fait un peu mieux que l’hémodialyse conventionnelle. Et maintenant devant ce défi, je suis sûr que Monsieur le ministre de la Santé, vous allez appuyer les ressources humaines qui seront nécessaires pour faire fonctionner un centre de plus 40 postes de dialyse », a laissé entendre le néphrologue.