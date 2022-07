Prise en charge de la cataracte : L’opération d’un œil coûte entre 300 000 et 500 000 F Cfa

L’opération d’un œil coûte entre 300 000 et 500 000 F Cfa

La prise en charge de la cataracte coûte cher. Elle tourne entre 300 000 et 500 000 F Cfa. C’est d’ailleurs ce qui fait que les populations qui vivent avec cette anomalie ont souvent des difficultés pour se faire opérer.





Du moins, selon Demba Diop, technicien supérieur responsable du Service ophtalmologie du centre médico-social de l'Ipres.





D’après le spécialiste, il y a plusieurs causes de la cataracte, mais la majeure partie concerne les personnes âgées, bien que de jeunes gens ne soient pas épargnés. C’est d’ailleurs, dit-il, pour cette raison que l'Ipres organise des camps pour procéder à des opérations gratuites. Et un objectif de 400 interventions chirurgicales est visé.





Sur la prise en charge, il note que ce n’est pas compliqué. La cataracte concerne souvent les personnes âgées. L’individu atteint a son cristallin qui devient opaque. Il a des difficultés pour à bien voir, car sa vision est de plus en plus floue. La chirurgie consiste à enlever le cristallin et à le remplacer par un implant qui va améliorer la vision.





Quand un patient subit une opération réussie, dès le lendemain, on lui enlève le pansement. Il revient un mois après par rapport au suivi.