Prise en charge des personnes handicapées: Le Chef de l’Etat annonce la bonne nouvelle

Le secrétaire général de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Moussa Thiaré l’avait déjà dit: «le handicap n’est autre qu’une déficience dans un environnement inadapté». C’était en 2018. Et depuis, rien de conséquent n’a été fait pour satisfaire les revendications des personnes vivant avec un handicap.





Cependant, une bonne nouvelle est annoncée, ce mercredi 6 avril, pour elles. S’exprima sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a insisté sur le soutien de l’Etat aux personnes vivant avec un handicap. C’est ce qui est ressorti du communiqué du conseil des ministres . «Le Président de la République rappelle, au Gouvernement, la nécessité d’asseoir la cohérence et l’efficacité des politiques publiques, visant l’amélioration durable du bien-être des personnes vivant avec un handicap. Il demande, à ce titre, aux Ministres en charge de la Fonction publique et du Travail, en particulier, de veiller à la facilitation de l’accès à l’emploi des personnes vivant avec un handicap dans la fonction publique et au niveau du secteur privé », lit-on. Mieux, il a souligné l’urgence de prendre les dispositions appropriées pour adapter l’accessibilité des bâtiments et des moyens de transport en commun, aux personnes vivant avec un handicap.