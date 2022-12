Prise en charge gratuite des cas de fistules : L'hôpital de la Paix, centre de référence pour les régions Sud

"La fistule est un drame social, une injuste sociale. Et les dames atteintes de cette maladie, ont le droit comme toutes les autres femmes de retrouver leur dignité de femmes. Mais aussi leur dignité d'épouses, leur dignité de mères". Tels sont les propos du Dr Issa Labou, chirurgien urologue à l'hôpital Idrissa Pouye de Dakar (Ex CTO). Ce médecin et certains de ses collègues ont initié un camp de chirurgie gratuite réparatrice des femmes porteuses de fistules obstétricales pour les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor.