Prison de Diourbel : Un détenu testé positif contamine 8 personnes

Selon le quotidien Source A, qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, la situation devient, de plus en plus, inquiétante à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel où la Covid-19 sème, depuis samedi dernier, la terreur.





En effet, huit (8) contacts du prisonnier de 59 ans sous traitement au Centre de traitement épidémiologique de l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba sont, finalement, testés positifs. Il s'agit de 7 détenus et du Major de l'Infirmerie de la prison.