Programme élargi de vaccination : 30% des enfants à Sédhiou n’ont pas pu respecter les rendez-vous (Infirmier)

Plus de 50 enfants n’ont pu respecter leur rendez-vous du Programme élargi de vaccination (Pev) au poste de santé de Dembo Colly dans la commune de Sédhiou. Ces enfants issus des communes de Diendé et Bambaly, sont suivis par ledit poste de santé qui polarise 5 quartiers et une dizaine de villages environnants.





Selon l’infirmier-chef de poste, Mouhamadou Diop Ndiaye, par ailleurs, point focal du Pev dans la commune de Sédhiou, qui donne la nouvelle, cette situation est inquiétante car elle peut conduire au pire si elle persiste. Pour lui, les femmes de la localité refusent de faire vacciner leurs enfants.





«On vit actuellement une situation très difficile parce que 30% des enfants, soit plus de 50 enfants, sont perdus de vue malgré les recherches. Les femmes n’adhèrent pas à cette importante activité. Ce qui peut nous conduire à la fin de la lutte contre le coronavirus vers d’autres épidémies qui peuvent être beaucoup plus meurtrières que le coronavirus et qui peuvent particulièrement cibler les enfants», a-t-il déploré au micro de Zik Fm.





D’où la nécessité pour Mouhamadou Diop Ndiaye d’évoquer la question lors d’une réunion. «Ce qui fait qu'on a invité le comité de développement sanitaire, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du poste de santé, pour voir quelles sont les solutions par rapport à ces difficultés».